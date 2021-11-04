Врач рассказала, как восполнить дефицит железа в организме

Семейный нутрициолог Екатерина Маркова рассказала о пользе печени трески, которая входит в число лучших продуктов для восполнения дефицита железа в организме.

«Печень трески изобилует полезными минералами и содержит большое количество жирорастворимых витаминов D и А. Печень трески считается одним из лучших продуктов для коррекции железодефицита благодаря высокому содержанию витамина В12.

Однако рекомендуется употреблять такой тип продуктов не чаще одного раза в неделю, и важно выбирать продукт у производителя, которому вы доверяете. Так как треска — большая рыба, это говорит о высоком уровне накопления ртути и других тяжелых металлов», — заявила Маркова "РИА Новости".

При этом она не рекомендует употреблять печень трески в большом количестве тем, у кого есть заболевания с органами детоксикации (печень, желчный пузырь, почки) из-за дополнительной токсической нагрузки.