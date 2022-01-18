Врач рассказала, чем опасно закусывать алкоголь

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина рассказала, какими продуктами опасно закусывать алкоголь.

«Нужно исключить из закусок соленую пищу. В частности, маринованные огурцы, содержащие уксусную кислоту, консерванты и подсластители. Данные вещества могут оказать негативное влияние на слизистую оболочку желудка. Не стоит запивать алкоголь сладкими напитками. Это может нарушить углеводный обмен. Учитывая, что в крепком алкоголе есть свой сахар, то мы наносим сокрушительный удар по печени и поджелудочной железе», — приводит слова врача «Москва 24».

Чехонина отметила, что помидоры в сочетании с алкоголем неопасны для организма. Хоть в них и присутствуют органические кислоты, но при этом есть минеральные соли, способствующие выведению лишней жидкости.