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Сегодня, 14:00

Врач рассказала, чем опасно закусывать алкоголь

Галина Глазко
Врач рассказала, чем опасно закусывать алкоголь.
Фото ТАСС

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина рассказала, какими продуктами опасно закусывать алкоголь.

«Нужно исключить из закусок соленую пищу. В частности, маринованные огурцы, содержащие уксусную кислоту, консерванты и подсластители. Данные вещества могут оказать негативное влияние на слизистую оболочку желудка. Не стоит запивать алкоголь сладкими напитками. Это может нарушить углеводный обмен. Учитывая, что в крепком алкоголе есть свой сахар, то мы наносим сокрушительный удар по печени и поджелудочной железе», — приводит слова врача «Москва 24».

Чехонина отметила, что помидоры в сочетании с алкоголем неопасны для организма. Хоть в них и присутствуют органические кислоты, но при этом есть минеральные соли, способствующие выведению лишней жидкости.

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