Малышева объяснила, почему злиться очень опасно

Телеведущая Елена Малышева рассказала, чем опасны злость и стресс. По ее словам, организм устроен так, что выходить из стрессовой ситуации человек должен по принципу «бей или беги».

«Природе наплевать, делаете вы так или нет. Вы, например, не бежите. В это время сахар — бешеный, давление — шарашит, сердце бьется страшно. И так, из звена адаптации, все это переходит в патогенез болезни. То есть нереализованный стресс может стать хроническим», — сказала она в программе «Жить здорово».

Чтобы бороться со стрессом, необходимо заниматься физическими упражнениями и выполнять дыхательные упражнения (глубокий вдох с задержкой дыхания и выдох).