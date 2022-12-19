Врач предупредил об опасности посещения бани после употребления алкоголя

Врач-терапевт Андрей Звонков рассказал об опасности посещения бани после употребления алкоголя.

«Очень опасно употребление алкоголя для сосудов, для сердца, потому что вот эта токсичность алкогольная — она при бане и сауне становится чрезмерно токсичной. Слишком большая нагрузка на сердце, оно и так работает в учащенном ритме, да еще и перегрев большой», — приводит слова Звонкова Life.ru.

По его словам, при перегреве организм обильно выделяет пот, однако во время застолья вода уходит на расщепление спирта. При этом после бани можно принять контрастную «ванну» в сугробе снега, но не злоупотреблять, добавил специалист. Кроме того, Звонков рассказал, кому не стоит засиживаться в бане по состоянию здоровья.

«И учтите, что сердечные заболевания разные бывают. С пороком сердца, например, после бани не исключен отек легких даже. Из-за учащения сердцебиения человек может начать задыхаться. Человек-то физически ничего не делает, но сердце работает, кровь идет и начинает застаиваться в малом кругу. Можно даже потерять сознание», — предупредил врач.