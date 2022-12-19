Названы 4 самых низкокалорийных алкогольных напитка

Врач-диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, какие напитки наименее вредны для фигуры. По словам эксперта, их калорийность зависит от содержания этилового спирта и крепости.

«Если мы смотрим на пиво, меньше градусов, как правило, в светлом пиве, которое и будет менее калорийным. Сухое вино тоже не такое крепкое. Соответственно, оно тоже будет не очень много иметь килокалорий», — приводит слова Соломатиной Life.ru.

Также сообщается, что если алкоголь разбавить соком без сахара, например томатным, тоже получится низкокалорийный напиток. Кроме того, можно обратить внимание на сидр — напиток из яблок, если туда не добавляется сахар.

Однако одного подсчета калорий недостаточно. Некоторые люди пьют много низкокалорийного пива, при этом имея так называемый пивной живот, не отличаются худобой и стройностью. Когда человек пьет пиво, ему всегда хочется чем-то закусить, потому что алкоголь вызывает аппетит.

Кроме того, врач указала на интересный факт о любителях выпить. С одной стороны, калории в спирте не несут в себе никакой пищевой ценности, однако зачастую гедонисты отличаются излишней полнотой.

«Когда алкоголь попадает в наш организм, то он старается скорее переработать его и вся остальная еда просто ждет своего часа, дольше находится в ЖКТ. Организм из нее забирает больше питательных веществ, и человек больше поправляется», — объяснила Соломатина.

Если человек пьет только водку или любой крепкий напиток, где много этилового спирта, то, по сути, он потребляет много энергии, но она не идет в жир, поскольку переваривать там нечего.