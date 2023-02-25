Врач перечислил витамины, которые нужны для борьбы с усталостью

Терапевт Алексей Жито назвал дефицит витаминов С и D одной из причин постоянной усталости.

«Каждый витамин, каждый минерал обладает уникальной активностью, которая позволяет участвовать в химических реакциях, тем самым улучшать здоровье организма. Бороться с усталостью поможет, к примеру, витамин А. Он участвует в ферментных реакциях, направленных на улучшение общего самочувствия. Следующим гвоздем программы является витамин D. Дефицит витамина D как раз приводит к выраженной слабости, недомоганию, утомляемости, усталости, потливости, плохому сну. Все это и вызывает синдром хронической усталости, поэтому лицам с таким синдромом, у которых исключены другие причины, необходимо сдать анализ на уровень витамина D», — приводит слова Жито Life.ru.