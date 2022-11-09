Врач-остеопат рассказал, как избежать появления морщин во время сна

Остеопат рассказал о том, как разные позы для сна влияют на образование морщин.

Остеопат, хирург, кандидат медицинских наук Алесь Улищенко у себя в Telegram-канале рассказал, что на образование морщин влияет состояние позвоночника и шеи, поза, в которой вы спите, подушка, матрас и даже воздух в спальне.

Больше всего образованию отеков, заломов и морщин способствует сон на животе. Он же может спровоцировать головные боли и даже привести к инсульту, пережимая артерии, питающие головной мозг. Сон на боку относительно безопасен в позе эмбриона. Однако прямая линия «позвоночник-шея-голова» все равно нарушена.

Идеальная поза для сна — лежа на спине. «Позвоночник естественно вытягивается, приток крови к голове ничто не блокирует, внутренние органы не испытывают нагрузки. При условии что в теле минимум блоков и зажимов», — поясняет специалист.

Ортопедические подушки лучше обычных, но они должны были низкими и упругими. Алесь Улищенко также обратил внимание на то, что ни одна подушка не поможет, если не прорабатывать самостоятельно и со специалистом дисфункции в костях черепа, шее, позвоночнике, блокирующие ток крови и лимфы. Именно они ускоряют процесс старения, образования отеков и морщин на лице.