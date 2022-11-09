ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 18:00

Эксперты рассказали, какие упражнения помогут предупредить морщины на лице

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Эксперты рассказали об эффективных упражнениях, которые помогут подтянуть щеки, увеличить скулы и предупредить морщины и обвислости.

Сначала приподнимите подбородок к нижней губе, словно вы расстроены. Повторите несколько раз. Затем максимально оскальтесь, напрягите шею и немного выдвиньте подбородок вперед. Эти упражнения эффективны для тех, кто не хочет иметь несколько подбородков и складки на шее.

Сформировать красивые скулы и поможет упражнение «вдох-выхдох». Сильно надуйте щеки. Теперь выдохните и максимально втяните их. Выполняйте эти действия попеременно.

«Все эти упражнения очень эффективны, я сама рекомендую их пациентам для того, чтобы сохранить результат, полученный в моем кабинете. Особенно важны упражнения для средней зоны лица, ведь из-за силы гравитации она страдает больше всего», — цитирует Life.ru пластического хирурга Анастасию Борисенко.

Врач подчеркнула, что для достижения результата необходимо выполнять упражнения регулярно.

Источник: https://life.ru/p/1206693
Здоровье
0
Читайте также
«Меня убедили — это чудо-препарат из России». Экс-баскетболист «Милана» попался на допинге
Фетисов назвал Третьяка сумасшедшим за сравнение Ротенберга с Тарасовым и Тихоновым
Захарова заявила о готовности РФ к диалогу с Украиной с учетом текущей ситуации
Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов погиб в ДТП
Скандальные поступки Филиппа Киркорова — последние новости
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач-остеопат рассказал, как избежать появления морщин во время сна
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости