Эксперты рассказали, какие упражнения помогут предупредить морщины на лице

Эксперты рассказали об эффективных упражнениях, которые помогут подтянуть щеки, увеличить скулы и предупредить морщины и обвислости.

Сначала приподнимите подбородок к нижней губе, словно вы расстроены. Повторите несколько раз. Затем максимально оскальтесь, напрягите шею и немного выдвиньте подбородок вперед. Эти упражнения эффективны для тех, кто не хочет иметь несколько подбородков и складки на шее.

Сформировать красивые скулы и поможет упражнение «вдох-выхдох». Сильно надуйте щеки. Теперь выдохните и максимально втяните их. Выполняйте эти действия попеременно.

«Все эти упражнения очень эффективны, я сама рекомендую их пациентам для того, чтобы сохранить результат, полученный в моем кабинете. Особенно важны упражнения для средней зоны лица, ведь из-за силы гравитации она страдает больше всего», — цитирует Life.ru пластического хирурга Анастасию Борисенко.

Врач подчеркнула, что для достижения результата необходимо выполнять упражнения регулярно.