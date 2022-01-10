ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Новости   //    ЗОЖ

Врач назвала способ снизить риск развития рака

08:00
Овощи и фрукты помогут.
Овощи и фрукты помогут.

Врач-гематолог Ширин Кассам рассказала изданию Express о пользе веганской диеты, которая способна защитить от рака. По словам специалиста, продукты, подходящие для веганов (фрукты, овощи, бобовые, орехи и зерновые) богаты витаминами, минералами, фитонутриентами и клетчаткой. Все это помогает снизить риск воспаления, стресса и препятствует образованию гормонов роста.

Врач рекомендует отказаться от красного мяса и молочных продуктов, которые снижают риск развития онкологических заболеваний.

Она также отметила, что согласно исследованиям оксфордских ученых, веганы имеют на 19 процентов меньший риск появления рака. Помимо этого, снижается вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета и других заболеваний.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Галина Глазко все материалы автора
Читайте также
Бились на равных с великим ЦСКА, обыгрывали команды НХЛ. Русские клубы-призраки, сгинувшие навсегда
Три человека найдены мертвыми под Красноярском
1
1
Реклама