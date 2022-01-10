Врач назвала способ снизить риск развития рака

Врач-гематолог Ширин Кассам рассказала изданию Express о пользе веганской диеты, которая способна защитить от рака. По словам специалиста, продукты, подходящие для веганов (фрукты, овощи, бобовые, орехи и зерновые) богаты витаминами, минералами, фитонутриентами и клетчаткой. Все это помогает снизить риск воспаления, стресса и препятствует образованию гормонов роста.

Врач рекомендует отказаться от красного мяса и молочных продуктов, которые снижают риск развития онкологических заболеваний.

Она также отметила, что согласно исследованиям оксфордских ученых, веганы имеют на 19 процентов меньший риск появления рака. Помимо этого, снижается вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета и других заболеваний.