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Что будет с организмом, если на месяц отказаться от сладкого?

09:05
Что будет с организмом, если на месяц отказаться от сладкого?
Что будет с организмом, если на месяц отказаться от сладкого?

Эндокринолог Татьяна Бочарова рассказала, как изменится организм человека, если сократить употребление сладкого. По ее словам, в первую очередь улучшится состояние кожи.

«Через месяц отказ от сладкого повлияет на все системы организма — от желудочно-кишечного тракта до гормонального фона. Будет лучше метаболизм, исчезнет бессонница. Вы также сбросите до четырех килограммов веса. В целом, улучшится качество жизни», — приводит слова специалиста РИА «Новости».

Она также советует обратить внимание на этикетки. Сахар может фигурировать под несколькими наименованиями: гидролизованный крахмал, патока, фруктоза, мальтоза или сахарная пудра.

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Галина Глазко все материалы автора
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