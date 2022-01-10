Что будет с организмом, если на месяц отказаться от сладкого?

Эндокринолог Татьяна Бочарова рассказала, как изменится организм человека, если сократить употребление сладкого. По ее словам, в первую очередь улучшится состояние кожи.

«Через месяц отказ от сладкого повлияет на все системы организма — от желудочно-кишечного тракта до гормонального фона. Будет лучше метаболизм, исчезнет бессонница. Вы также сбросите до четырех килограммов веса. В целом, улучшится качество жизни», — приводит слова специалиста РИА «Новости».

Она также советует обратить внимание на этикетки. Сахар может фигурировать под несколькими наименованиями: гидролизованный крахмал, патока, фруктоза, мальтоза или сахарная пудра.