Врач назвала ранние симптомы сахарного диабета, на которые важно обратить внимание

Детский эндокринолог, диетолог «СМ-Клиники» Оксана Михалева назвала ранние симптомы сахарного диабета, на которые важно обратить внимание.

Если говорить о диабете второго типа, то клинические симптомы появляются уже на запущенной стадии, отметила врач. Это происходит, когда глюкоза в крови уже настолько повышена, что организм начинает выводить ее излишки с мочой, а также через кожу и слизистые оболочки.

«Как правило, это происходит при уровне глюкозы в крови выше 8-10 ммоль/л (норма до 6,1 ммоль/л). Вот тогда и появляются симптомы: жажда, полиурия, снижение массы тела и некоторые другие. Характерно, что жажда проявляется и днем, и ночью, а пить пациенты предпочитают именно воду. Если вы просыпаетесь ночью от жажды и этот симптом нарастает, то нужно обязательно проверить глюкозу крови утром натощак», — приводит слова Михалевой Life.

Полиурия, то есть выделение большого количества мочи, тоже является симптомом сахарного диабета. Возможно также снижение массы тела, но это наблюдается не всегда.

Тревожным признаком эндокринолог назвала зуд кожи и слизистых оболочек в частности, половых органов. Это связано с тем, что избыток глюкозы выводится через кожу и слизистые, приводя к размножению там микроорганизмов, которые вызывают зуд.

Михалева рекомендовала проводить активный скрининг сахарного диабета на постоянной основе, поскольку симптомы могут проявиться даже через несколько лет после начала заболевания. Особенно важно обследоваться людям старше 45 лет, один раз в три года.