Бокерия опроверг пользу красного вина

Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия опроверг миф о пользе красного вина.

«Выдумки это все. Другое дело, что оно вкуснее, чем белое. Но если ты пьешь, то пей белое вино. Оно является хорошим мочегонным эффектом и быстрее выводится из организма.

Как думаете, почему на грузинских застольях тамада, который вынужден выпивать несколько литров вина, пьет только белое? Потому что если бы они пили красное вино, они бы и половину жизни не прожили. Красное вино, а, следовательно, алкоголь долго не выводится из организма", — сказал Бокерия РИА «Новости».