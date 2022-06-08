Эндокринолог перечислила скрытые симптомы повышенного сахара в крови

Врач-эндокринолог Ольга Павлова в новом выпуске на своем YouTube-канале перечислила скрытые симптомы повышенного уровня сахара в крови. По ее словам, частым признаком бывает зуд кожи и слизистых оболочек. Это происходит из-за того, что сахар поражает нервные окончания, вызывая зуд в разных местах.

«Симптомами могут быть сухая и трескающаяся кожа, регулярное мочеиспускание, гнойнички и прыщи. Часто человек приходит и с грибком стоп, ему сразу назначают проверить уровень глюкозы, который показывает высокий уровень. Регулярно приходят пожилые с утолщенными и крошащимися ногтями, думая, что это из-за возраста. Но, как правило, это грибок, который пройдет после понижения уровня сахара в крови», — заявила врач..

Отмечается, что папилломы и бородавки тоже могут говорить о повышенном сахаре. К другим признакам относят быструю утомляемость, сонливость, проблемы со зрением, онемения и покалывание в руках и ногах, жажда, головокружение и прочее.