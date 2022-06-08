Врач Мосли назвал четыре эффективных способа побороть бессонницу

Известный врач и телеведущий Майкл Мосли назвал четыре эффективных способа быстро заснуть при бессоннице.

«Ранний рассвет способен будить, поэтому в начале лета мы спим меньше всего. Это происходит в первую очередь из-за воздействия света. А, значит, нужно спать в полной темноте, чтобы появилась сонливость. Для этого стоит повесить плотные шторы или надеть маску для сна», — цитирует ведущего Newscast.

Он отмечает, что для полноценного сна нужно засыпать и просыпаться всегда в одно и то же время. На ночь можно заняться чем-то, что вызывает сонливость.

Не рекомендуется проводить досуг в кровати, в противном случае мозг программирует ассоциации не только со сном, но и с активностями. Это также влияет на качество сна.