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Врач дал совет, как бороться с осенней хандрой

13 октября, 21:00
Как бороться с осенней хандрой. Фото Global Look Press
Как бороться с осенней хандрой. Фото Global Look Press

Врач-терапевт Михаил Гумалевский назвал эффективные способы, как справиться с сезонной апатией. По его словам, нужно пить витамины и заниматься физической активностью.

«Заниматься спортом нужно минимум два-три раза в неделю по 1-1,5 часа — это позволит держать организм в тонусе, избежать потери мышечной массы, а также поддерживать здоровье сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем. Не менее важен для поддержания бодрости режим сна. Необходимо ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Взрослому человеку нужно спать не менее восьми часов в день. Стоит начать принимать витамины, но лучше после рекомендации врача», — отметил Гумалевский в беседе с «Газетой.Ru».

Он также призвал отказаться от кофе и алкоголя, которые сильно истощают системы детоксикации организма.

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Галина Глазко все материалы автора
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