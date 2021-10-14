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Как профессиональный спортсмен относится к вегетарианству

14 октября, 14:30
Софья Крючкова. Фото Instagram
Софья Крючкова. Фото Instagram

Чемпионка Arnold Classic Europe в категории «Фитнес-бикини» Софья Крючкова рассказала, как относится к вегетарианству.

«Я не сторонник вегетарианства. Плюсы в нем, возможно, есть. Многие вегетарианцы отмечают легкость в желудке и движениях после отказа от мяса и животной пищи, но сталкиваются с проблемой недобора белка — такого важного строительного материала.

Это может повлечь за собой не совсем положительные последствия для здоровья в долгосрочной перспективе. Нехватка этого нутриента может привести к ухудшению самочувствия, снижению работоспособности, потере тонуса кожи.

Можно добирать норму и растительными белками, но нужно быть внимательным, так как растительный белок содержит в себе, как правило, еще и большое количество углеводов. При большом количестве и с учетом потребления других углеводных продуктов это может приводить к лишнему весу", — сказала Крючкова в интервью «СЭ».

Софья Крючкова — чемпионка Arnold Classic Europe в категории «Фитнес-бикини» среди женщин до 166 см, абсолютная чемпионка среди юниорок, вице-чемпионка России 2021 года среди юниорок, призер чемпионата России среди женщин до 166 см и чемпионка Москвы 2021 года.

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Галина Глазко все материалы автора
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