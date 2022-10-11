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11 октября, 11:30

В CNN заявили о новой волне коронавируса в Европе

Ольга Стрельникова
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CNN информирует о возросшей заболеваемости коронавирусной инфекцией в странах ЕС.

Прошедшая неделя ознаменовалась для стран Евросоюза полутора миллионами заболевших коронавирусом. За неделю показатели выросли на 8%. Председатель экспертной группы по вопросам вакциноуправляемых заболеваний в Европе Адам ФИНН связывает это с ложной уверенностью людей, что ранее сделанные вакцины по-прежнему способны их защитить. «Кажется, что жизнь вернулась в нормальное русло, по крайней мере в отношении COVID-19. Теперь у людей есть другие заботы», — говорит эксперт.

Участились случаи госпитализации пациентов в Великобритании на 45%, в Италии на 32%. По заявлению CNN, причинами новой волны может быть путаница в прививках и «усталость» организма от вакцин, а также снизившийся коллективный иммунитет.

Чаще всего фиксируют штамм «омикрон». Однако учёными уже обозначено порядка сотни мутаций.

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