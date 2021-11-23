В чем польза миндаля? Объяснила врач

Врач-диетолог Светлана Фус назвала главные полезные свойства миндаля, а также рассказал, как правильно его употреблять без вреда для здоровья.

«Миндаль богат питательными веществами, которые улучшают функционирование сердечно-сосудистой системы и работу мозга. Плюс орехов том, что они могут храниться долго, не теряя при этом своих полезных свойств и вкусовых качеств. Этот продукт можно брать с собой в длительную поездку и употреблять в тех ситуациях, когда нет возможностей и времени для полноценного приема пищи», — цитирует диетолога РИА Новости.

Однако диетолог отметила, что миндаль выделяет синильную кислоту, которая является сильнейшим ядом. Чтобы этот орех не навредил, стоит употреблять его после тепловой обработки (180 градусов в течение 10 минут).