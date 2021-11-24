Ученые назвали продукт, который снижает уровня сахара на 39%

Ученые заявили, что семена чиа способны понижать уровень сахара в крови на 39%. Результаты исследования были опубликованы в британском издании Daily Express.

В эксперименте приняли участие 15 мужчин, которые натощак употребляли 25 граммов семян чиа или 31,5 грамма льна. Спустя два часа они проходили тестирование на глюкозу и уровень сытости.

Эксперимент показал, что семена чиа оказались значительно эффективнее семян льна. Семена чиа способны понизить уровень сахара на 39%, а растворимая клетчатка в составе помогает еще и снизить уровень холестерина в крови.

«Это открытие важно для больных диабетом, поскольку заболевание часто сопровождается высоким уровнем холестерина», — отмечается в статье ученых.