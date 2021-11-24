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Ученые назвали продукт, который снижает уровня сахара на 39%

08:00
Ученые заявили, что семена чиа способны понижать уровень сахара в крови на 39%.
Ученые заявили, что семена чиа способны понижать уровень сахара в крови на 39%.

Ученые заявили, что семена чиа способны понижать уровень сахара в крови на 39%. Результаты исследования были опубликованы в британском издании Daily Express.

В эксперименте приняли участие 15 мужчин, которые натощак употребляли 25 граммов семян чиа или 31,5 грамма льна. Спустя два часа они проходили тестирование на глюкозу и уровень сытости.

Эксперимент показал, что семена чиа оказались значительно эффективнее семян льна. Семена чиа способны понизить уровень сахара на 39%, а растворимая клетчатка в составе помогает еще и снизить уровень холестерина в крови.

«Это открытие важно для больных диабетом, поскольку заболевание часто сопровождается высоким уровнем холестерина», — отмечается в статье ученых.

Дополнительная информация:

https://www.express.co.uk/life-style/health/1523519/diabetes-blood-sugar-level-reduce-chia-seeds

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Галина Глазко все материалы автора
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