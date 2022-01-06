В чем польза личи? Рассказала диетолог

Диетолог Светлана Фус рассказала о пользе фрукта личи. По ее словам, этот плод рекомендуют употреблять людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, при высоком уровне холестерина в крови и анемии.

«Вкус личи яркий и необычный, он напоминает ананас и землянику. Химический состав личи включает в себя: витамины В1, В2, В4, В6, В9, К, Е, и РР, а также минералы: калий, кальций, магний, цинк, селен, марганец и железо. Однако содержание их в личи очень незначительное. Из всех витаминов и минералов по содержанию выделяется витамин С, которого в нем 71,5 мг. А также медь — ее около 15% от суточной потребности в 100 г плода.

Личи содержит полифенолы, которые защищают клетки организма от повреждающего действия токсических соединений. Суточная норма личи в день для взрослых составляет 10-12 штук, а для детей 3-5», — написала Фус в Instagram.

Также она отметила, что плод содержит большое количество воды и простых углеводов, небольшое количество пищевых волокон, белков и жиров. Не следует их есть только тем людям, которые имеют индивидуальную непереносимость плода, аллергическую реакцию, повышенную кислотность.