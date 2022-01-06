Диетолог объяснила, как правильно хранить хлеб

Диетолог-нутрициолог Ольга Алемайкина рассказала, какой хлеб лучше выбрать, а также где его хранить.

«При выборе хлеба важно обращать внимание на состав продукта. Помните, что кусковой хлеб портится гораздо быстрее, так как при нарезке увеличивается площадь доступных для плесени поверхностей. К тому же ломтики покрыты консервантами на основе аскорбиновой кислоты и этилового спирта.

Держать хлеб лучше всего при комнатной температуре или, если возникла такая необходимость, в морозильной камере, но не в холодильнике. Многие думают, что в холодильнике он медленнее портится, но это не так. Храните хлеб в бумаге или под полотенцем, благодаря этому продукт не плесневеет и долго остается мягким», — приводит слова специалиста «Москва 24».

Также диетолог отметила, что процесс выпечки хлеба за последние десятилетия значительно изменился. Сейчас в изделия добавляют разрыхлители, маргарин и другие химические ингредиенты.