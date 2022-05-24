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В чем польза кокосового масла? Рассказала врач

Врач назвала главную пользу кокосового масла
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Кокосовое масло полезно в косметических целях и при готовке.
Фото Global Look Press

Врач-дерматолог Ольга Андриянова рассказала о полезных свойствах кокосового масла. По ее словам, при его регулярном использовании можно значительно омолодить кожу и улучшить состояние волос.

«В кокосовом масле содержится большое количество антиоксидантов, именно благодаря им мы получаем хорошее увлажняющее и питающее действие», — приводят слова специалиста «Известия».

Это масло помогает бороться с шелушениями на коже. Также оно делает кожу бархатистой. Полезно кокосовое масло и для здоровья волос. Помимо этого, оно является отличным средством от себореи.

Не стоит пользоваться кокосовым масло людям с жирной кожей, так как оно будет забивать поры, увеличивать жирный блеск и способствовать появлению высыпаний. Не стоит использовать любое масло после посещения бани или сауны.

Пищевое кокосовое масло можно использовать для выпечки и жарки.

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Здоровье
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