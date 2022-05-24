Иван Штырков рассказал, как можно быстро похудеть

Российский боец Иван Штырков (20-2) сообщил, что для похудения и улучшения качества жизни следует уделить большое внимание диете, а также пить много воды.

«Если нет внутренней мотивации, прям жесткой, тебе ничто не поможет [похудеть], — сказал Штырков на подкасте YouTube-канала Hustle MMA. — Ты можешь просидеть на каких-нибудь атропах вроде эфедрина и DMAA и еще хуже себе сделать, потому что ты этого не хочешь внутренне. В первую очередь нужна диета. Считаю, что любое похудение, улучшение качества жизни, все это зависит от питания. Нужен грамотный прием пищи. Не считать эти калории, просто нужна сбалансированная нормальная еда, поменьше соленого, жареного.

Жирное можно, рыбку например, и побольше водички. Я всегда говорю: ребят, если нет каких-то проблем с почками, прям патологии, то водички принимайте побольше. То, что пишут 2 л в сутки для нормального среднестатистического организма, — ну это минимум. Лучше пить побольше: 3-4 л, потому что водичка прям очень нормализует пищеварение, функциональные системы организма, чистит организм очень здорово. Хотя бы с этого начать, это будет прям четкий прогресс».

В следующем поединке Штырков подерется с Михаилом Мохнаткиным по правилам бокса на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Омске, который запланирован на 27 мая.