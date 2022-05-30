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Сегодня, 09:00

Чем полезен лук? Ответил врач

YNJ: лук снижает риск развития рака
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Лук помогает предотвратить рак.
Фото Global Look Press

Японское издание Yahoo News Japan опубликовало статью, где врач и эксперт в области питания Чжан Чжэн рассказал о пользе лука. По его словам, в нем содержится селен, который провоцирует отмирание опухолевых клеток и подавляет рост новых.

Также лук богат кверцетином, который повышает адгезию раковых клеток. А находящиеся в составе аллилсульфиды и флавоноиды уменьшают риск развития рака желудка, пищевода, печени и кишечника. В этом овоще присутствуют и водорастворимые витамины.

Отмечается, что лук помогает выводить токсины, снижать уровень холестерина и сахара в крови. При этом рекомендуется употреблять его в сыром виде.

Людям с гастритом, язвой и другими заболеваниями ЖКТ, кожном зуде и аллергии не стоит добавлять в свой рацион питания лук.

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