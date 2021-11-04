ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Новости   //    ЗОЖ

В чем главная польза болгарского перца? Объяснила нутрициолог

08:00
Болгарский перец.
Болгарский перец.

Нутрициолог, диетолог Екатерина Маркова отметила, что в рацион нужно включать болгарский перец. По ее словам, этот овощ особенно полезен людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Болгарский перец является источником таких витаминов и минералов, как А, Е, В2, В5, В9, РР, цинк, железо и калий. И, конечно же, это прекрасный источник витамина С. Но для того, чтобы сохранить витамин С, необходимо есть фрукты и овощи цельными. Нарезать допускается непосредственно перед подачей на стол и желательно керамическим ножом», — приводит слова Марковой РИА Новости.

Нутрициолог также сообщила, что благодаря содержанию в болгарском перце витаминов Р и С, этот продукт хорошо влияет на людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211103/serdtse-1757427023.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Галина Глазко все материалы автора
Читайте также
Электронные сигареты и табак: одинаковые убийцы организма
Ярош спустя сутки лишился поста советника главнокомандующего ВСУ
0