В чем главная польза болгарского перца? Объяснила нутрициолог

Нутрициолог, диетолог Екатерина Маркова отметила, что в рацион нужно включать болгарский перец. По ее словам, этот овощ особенно полезен людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Болгарский перец является источником таких витаминов и минералов, как А, Е, В2, В5, В9, РР, цинк, железо и калий. И, конечно же, это прекрасный источник витамина С. Но для того, чтобы сохранить витамин С, необходимо есть фрукты и овощи цельными. Нарезать допускается непосредственно перед подачей на стол и желательно керамическим ножом», — приводит слова Марковой РИА Новости.

Нутрициолог также сообщила, что благодаря содержанию в болгарском перце витаминов Р и С, этот продукт хорошо влияет на людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.