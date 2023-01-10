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Сегодня, 16:10

Ученые доказали благотворное влияние воды на организм человека

Ольга Стрельникова
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Женщина пьет воду.
Фото freepik/ru.freepik.com

По словам исследователей, обычная питьевая вода способна продлить, если не молодость, то внешнюю моложавость до глубокой и здоровой старости.

Группа ученых Национального института здоровья (США) провела масштабное исследование о связи употребляемой человеком воды с его физическим здоровьем. Об этом рассказала «Учительская газета».

Участие в исследовании принимали свыше 15 тысяч добровольцев в возрасте 45-66 лет на протяжении 25 лет. Все они имели сердечно-сосудистые заболевания разной степени. Количество употребляемой воды ученые определяли по концентрации натрия в плазме крови.

Результаты исследования показали, что люди, выпивавшие менее двух литров за сутки в среднем возрасте, на 40% больше были подвержены риску хронических заболеваний в будущем. Те, у кого сывороточный натрий в крови превышал показатель 142, имели предрасположенность к развитию сердечной недостаточности, инсульта, диабета и деменции.

Здоровье
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