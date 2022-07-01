Врач заявила о вреде фастфуда для памяти

Турецкое издание Suzcu опубликовало интервью с профессором Дерьи Улудюз, которая рассказала о причинах ухудшения памяти. По ее словам, на сегодняшний день много людей страдают забывчивостью. Однако это не всегда связано со старением, об этом могут говорить проблемы со здоровьем. Также на память влияет наше питание.

«Человеческий мозг поглощает 30 процентов калорий, которые организм получает с пищей. Все, что вы едите, напрямую влияет на функции мозга. Особенно пагубно на него влияет любимый многими фастфуд. А некоторые питаются преимущественно только им, чтобы сэкономить свое время», — отмечает врач.

Специалист не рекомендует употреблять кукурузное, рапсовое и подсолнечные масла, потому что они содержат вредные для мозга кислоты Омега-6. Не стоит злоупотреблять алкоголем, газированными и энергетическими напитками, а также быстрыми углеводами. Пагубно на мозг влияют жареное и искусственные подсластители.