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Малышева посоветовала есть меньше мяса для снижения риска инфаркта и инсульта

Галина Глазко
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Физическая активность очень важна для снижения риска развития инсульта и инфаркта.
Фото Global Look Press

Врач и телеведущая Елена Малышева в своем Telegram-канале рассказала, что делать для снижения риска развития инфаркта и инсульта. По ее словам, в группе риска находятся люди с повышенным холестерином в крови.

Малышева отмечает, что снизить уровень плохого холестерина поможет физическая активность. Также стоит минимум на три месяца исключить мясо и животные жиры из своего рациона питания. Это способствует уменьшению уровня холестерина на 15-20 процентов.

Если уровень холестерина в крови не нормализовался, то врач может назначить статины. Эти препараты, как правило, принимают по вечерам, потому что холестерин вырабатывается в организме человека именно ночью.

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Елена Малышева
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