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Врач назвал причины развития ожирения

Галина Глазко
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Ожирение очень распространяется среди современных людей.
Фото momentpereloma.ru

Врач Александр Неймарк перечислил причины ожирения, которое очень распространяется среди современных людей. Как отмечает специалист, этим заболеванием страдает около 35 процентов россиян. А связывают это с изменением образа жизни.

«Появилась полная доступность еды. Появилось много стресса и активности. Люди часто питаются фастфудом и устраивают углеводные перекусы. При этом отсутствует подвижность. Мы в основном перемещаемся в автобусах и автомобилях. Это все и привело к общемировой тенденции распространения заболеваемости ожирением», — приводит слова эксперта «Невские новости».

Отмечается также, что на сегодняшний день люди регулярно находятся в стрессе и тревожном состоянии. А стресс является одним из многих генераторов, включая и нарушения обмена веществ, что приводит к набору лишнего веса.

Ожирение: как определить и&nbsp;чем оно опасно? Ожирение: как определить и чем оно опасно?

Источник: https://nevnov.ru/23455522-innovatsionnii_sposob_bor_bi_s_ozhireniem_pokazali_veduschie_rossiiskie_hirurgi_v_tsentre_almazova
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