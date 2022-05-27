Врач назвал причины развития ожирения

Врач Александр Неймарк перечислил причины ожирения, которое очень распространяется среди современных людей. Как отмечает специалист, этим заболеванием страдает около 35 процентов россиян. А связывают это с изменением образа жизни.

«Появилась полная доступность еды. Появилось много стресса и активности. Люди часто питаются фастфудом и устраивают углеводные перекусы. При этом отсутствует подвижность. Мы в основном перемещаемся в автобусах и автомобилях. Это все и привело к общемировой тенденции распространения заболеваемости ожирением», — приводит слова эксперта «Невские новости».

Отмечается также, что на сегодняшний день люди регулярно находятся в стрессе и тревожном состоянии. А стресс является одним из многих генераторов, включая и нарушения обмена веществ, что приводит к набору лишнего веса.