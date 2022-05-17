Малышева перечислила опасные последствия приема парацетамола

Врач и телеведущая Елена Малышева в новом выпуске программы «Жить здорово!» рассказала о побочных эффектах от приема парацетамола. По ее словам, чрезмерное употребление данного лекарства может вызвать развитие токсического гепатита.

«Токсическая доза — это 8 таблеток в сутки, если вы превышаете эту дозу в течение 24 часов, то это убийца вашей печени. Вы заработаете токсический гепатит или токсическую желтуху, потому что процессы метаболизма парацетамола разрушают орган», — заявила теледоктор.

Принимать парацетомол необходимо только в установленной врачом дозировке. Тогда никакой опасности данное лекарство не принесет. Как правило, парацетамол принимают не чаще одного раза в четыре часа. Он эффективно обезболивает и понижает жар.

При регулярном применении этого препарата на печень окажется гепатотоксическое воздействие, что очень опасно.