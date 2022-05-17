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Сегодня, 09:00

Врач дала инструкцию перед походом к стоматологу

Галина Глазко
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За час до визита к стоматологу нужно поесть.
Фото Global Look Press

Врач-стоматолог Елена Ремезова объяснила, что необходимо сделать перед визитом к зубному врачу. По ее словам, необходимо поесть за час до визита к врачу. Если поесть перед самим приемом, то начнется обильное слюноотделение. То же самое произойдет, если пациент придет голодным.

«В рот запихивают какие-то предметы, а рот думает, что нужно выработать слюну, чтобы все это переварить. Если же вы придете натощак, то при введении анестезии, которая содержит адреналин, может произойти обморок», — приводит слова специалиста РИАМО.

Не стоит посещать стоматолога при повышенном давлении, заложенности носа и герпесе.

Важно также перед визитом к врачу почистить зубы, чтобы не было посторонних запахов.

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Источник: https://riamo.ru
Здоровье
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