Свердловские врачи рассказали о назальной вакцине от COVID-19

Свердловские медики приступили к применению назальной вакцины от ковида.

Департамент информационной политики Свердловской области сообщает о поступлении 300 000 атомайзеров для введения вакцины от COVID-19 интерназальным способом, то есть через нос. В ближайшее время они будут распределены среди медучреждений региона.

Представитель минздрава Свердловской области Александр Харитонов более подробно рассказал об интерназальной вакцинации: «Я бы рекомендовал такой метод формирования иммунитета для тех, кто уже делал прививку против COVID-19 не менее шести месяцев назад или переболел коронавирусом. Для жителей, имеющих хронические заболевания и старше 60 лет, надежнее будет вакцинироваться традиционным способом», — отметил представитель Министерства здравоохранения. Процедура введения вакцины происходит через предварительно очищенный нос на вдохе. Около получаса пациент пребывает под присмотром врачей. Ближайшие два часа важно обойтись без питья и еды, запрещено курить. Через 21 день проводят второй этап вакцинации.

Интраназальное введение вакцины, по словам медиков, способствует созданию иммунного барьера, защищающего от проникновения вируса COVID-19 через слизистую оболочку носа. Повторное введение препарата потребуется повторить через полгода.