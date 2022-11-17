Стоматолог объяснил, какими проблемами грозит неправильная чистка зубов перед сном

Стоматолог, главный врач клиники «Мегастом» Владимир Лосев объяснил, чем опасна неправильная чистка зубов перед сном.

По его словам, чистка зубов вечером важнее, чем утром, поскольку за день в полости рта копятся бактерии из остатков пищи, от которых необходимо избавиться.

«В ночное время слюноотделение, как и многие другие процессы в организме, затормаживается. Слюна, защищающая поверхность зубов, практически не выделяется. А это значит, что зубы остаются полностью беззащитными и бактерии из остатков пищи будут размножаться в благотворной среде и наносить урон здоровью полости рта», — приводит Life.ru слова Лосева.

Стоматолог рекомендовал использовать вечером не только щетку и пасту, но и зубную нить или ирригатор для чистки труднодоступных мест. Также можно дополнить чистку зубов использованием ополаскивателя для полости рта. Кроме этого, врач посоветовал чистить поверхность языка, на которой могут оставаться частицы пищи, являющиеся причиной распространения бактерий и неприятного запаха изо рта.