Доктор Мясников рассказал, как предотвратить повторный рак

Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников в эфире федерального канала рассказал, что предотвратить повторное развитие онкологии поможет курс цитогенетической терапии — это уникальный и самый современный метод активизации противоопухолевой иммунной системы организма.

Цитокинотерапия представляет собой лечение белками, производимыми самим организмом человека в ответ на патогенное воздействие.

После победы над раком наблюдение у врача необходимо продолжить. Также доктор Мясников рекомендует вести здоровый образ жизни, не курить, не набирать лишний вес и позволить организму набраться сил.

Все это поможет снизить риск возвращения болезни. По словам врача, эти же советы актуальны и для тех, кто не болел онкологией, но имеет генетическую предрасположенность.