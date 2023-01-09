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Сегодня, 21:25

Специалист объяснил, почему важно ложиться спать вовремя

Ольга Стрельникова
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Фото freepik/freepik.com

Как пояснил эксперт, цикл сна и бодрствования не зависит от воли человека и его привычек.

Фитнес-тренер Евгений Боженко в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что если спать днем, а работать ночью, нарушится гормональный цикл. Меньшей из проблем в этом случае станет бессонница.

Недосып повышает уровень гормона стресса кортизола, блокируя выработку инсулина, отвечающего за распределение глюкозы. При его недостатке появляется избыток глюкозы, и организм начинает откладывать ее в жировых запасах. Поэтому при недосыпе и ночном образе жизни зачастую происходит набор веса. Также отмечается нехватка гормона сна мелатонина, который вырабатывается в период с 23.00 до 01.00. Избыток кортизола и недостаток мелатонина делают человека раздражительным и вялым.

Из-за чего бывают проблемы со сном и как наладить режим самостоятельно, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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