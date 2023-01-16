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Сегодня, 14:27

Сомнолог рассказала о важности здорового сна

Виктория Кравченко
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Врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова рассказала, чем опасно постоянное недосыпание.

По ее мнению, небольшое количество сна может вызвать хроническую усталость, снижение концентрации внимания, тревогу, а также повышенный риск появления диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

«Одно исследование показало, что сон по выходным не устраняет нарушение регуляции обмена веществ и потенциальное увеличение веса, связанное с регулярным недосыпанием. Плюс вызывает затруднение ночного засыпания после позднего пробуждения», — рассказала врач Life.ru.

Она посоветовала ложиться и вставать примерно в одно и то же время, короткий дневной сон, успокаивающая обстановка в спальне и занятия спортом.

Источник: https://life.ru/p/1552151
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