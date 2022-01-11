Сколько в день можно есть сахара? Рассказала диетолог

Диетолог Евгения Капустина рассказала, сколько следует употреблять в день сахара. При этом она отметила, что исключать из рациона сахар полностью не стоит, так как он является важным источником глюкозы.

«Максимальная суточная доза такого продукта подразумевает добавленные при производстве сахара углеводы. Речь идет о меде, сахарозе, крахмальной патоке и глюкозо-фруктовом сиропе. Такие компоненты содержатся преимущественно в подслащенных безалкогольных напитках, кондитерских изделиях и творожных продуктах. Все это следует употреблять осторожно, не злоупотребляя ими», — цитирует ее Solenka.info.

Диетолог заметила, что при определении нормы сахара нужно принимать во внимание верхнюю границу. Она, в свою очередь, равна 10% по калорийности или порядка 50 г в день во многих странах. При этом в минувшем году от российского Минздрава поступало предложение снизить предел до 5% - до 22 г в сутки.