Перечислены четыре признака сердечной недостаточности

Глава кардиологического отделения скорой помощи и интенсивной терапии университетской клиники Лилля профессор Николя Ламблен назвал несколько симптомов сердечной недостаточности.

«В первую очередь речь идет об одышке. Люди иногда даже не рассказывают о ней лечащему врачу, а если и говорят, то получают ответ, что все в норме. Одним из характерных симптомов сердечной недостаточности также считается набор веса, вызванный задержкой жидкости в организме. Кроме того, этот недуг вызывает усталость, но не ту, которую вы ощущаете в конце дня. Вы вдруг начинаете чувствовать усталость от малейшего усилия», — сказал специалист газете Le Figaro.

Также он отметил отеки нижних конечностей. Сбой в работе сердца лишает почки необходимого количества крови, поэтому они начинают компенсировать ее за счет реабсорбции воды и соли. Это и приводит к отекам лодыжек и голеней.