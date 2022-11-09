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Психолог объяснила хорошую память людей с аутизмом особенностью восприятия

Мария Гусева
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Психолог Ольга Николаева объяснила хорошую память людей с аутизмом особенностью восприятия.

«Объясню на простом примере, как это работает. Вот если сейчас, пока вы читаете эту колонку, рядом с вами внезапно что-то с грохотом упадет, вы обязательно отвлечетесь и посмотрите в сторону источника шума. Но, например, звук работающего телевизора вы в данный момент способны пропускать мимо ушей. А люди с аутизмом не могут абстрагироваться ни от одного поступающего из внешнего мира сигнала: каждый для них имеет такую же значимость, как падающий на голову тяжелый предмет», — цитирует Life.ru Николаеву.

Она подчеркнула, что люди с аутизмом воспринимают окружающий мир слегка иначе: они неспособны отделить второстепенную информацию от главной и «впитывают» все детали одновременно.

Николаева отметила, что такие люди попросту не могут игнорировать даже мелкую информацию, она для них так же важна, как номер нужного автобуса.

Источник: https://life.ru/p/1537708
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