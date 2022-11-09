Диетолог рассказала, как подготовить организм к Рождественскому посту

Диетолог-терапевт Ольга Лушникова рассказала, как придерживаться поста без вреда для здоровья.

«Во время поста может возникнуть дефицит жирорастворимых витаминов — А, D. Витамин А может быть в форме ретиноида, а может быть в форме бета-каротина. Источником бета-каротина являются продукты растительного происхождения, окрашенные в желтый, оранжевый цвет. Проблема в том, что генетически у большинства европейцев нарушено превращение бета-каротиноидов в ретинол. Поэтому все-таки лучше витамин А употреблять в форме ретинола, который содержат как раз продукты животного происхождения: желтки яиц, жирные молочные продукты, сыры, печень», — цитирует Life.ru Лушникову.

Врач подчеркнула, что до поста следует принимать ряд поливитаминных препаратов.

Также она сообщила, что в организм обязательно должны поступать полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. Кроме того, из-за ограничений в питании может наступить дефицит водорастворимого витамина В12.