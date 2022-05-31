Диетолог рассказал, кому следует отказаться от чая

Врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, кому не стоит употреблять чай. По его словам, крепкий напиток особенно вреден для людей с подагрой, так как он содержит большое количество пуринов.

«Чем больше заварки мы кладем, тем большее количество пуринов проникает в напиток. И пациентам, у кого есть подагра, чай нужно исключить из рациона полностью или пить слабо заваренный», — приводит слова Арзамасцева «Москва 24».

Людям, страдающим бессонницей, тоже стоит с осторожностью пить крепко заваренный чай. В таком напитке содержится достаточное количество кофеина, который мешает полноценному сну.

Пациентам с острыми заболеваниями ЖКТ также стоит быть осторожными. Крепкий чай способен стимулировать обострения.