ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 09:00

Диетолог рассказал, кому следует отказаться от чая

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
При бессонице не соит употреблять крепкий чай.
Фото Global Look Press

Врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, кому не стоит употреблять чай. По его словам, крепкий напиток особенно вреден для людей с подагрой, так как он содержит большое количество пуринов.

«Чем больше заварки мы кладем, тем большее количество пуринов проникает в напиток. И пациентам, у кого есть подагра, чай нужно исключить из рациона полностью или пить слабо заваренный», — приводит слова Арзамасцева «Москва 24».

Людям, страдающим бессонницей, тоже стоит с осторожностью пить крепко заваренный чай. В таком напитке содержится достаточное количество кофеина, который мешает полноценному сну.

Пациентам с острыми заболеваниями ЖКТ также стоит быть осторожными. Крепкий чай способен стимулировать обострения.

Кофе. Какой кофе лучше пить? Польза и вред популярного напитка
Источник: https://m24.ru/s/news/obshchestvo/30052022/465862
Здоровье
Питание
1
0
Читайте также
Сын мафиозника организовал турнир по хоккейным дракам. Скоро в них будут участвовать тафгаи
Емельяненко пропивает второй «бой всей жизни». Александр напугал внешним видом и готовится к бою с Дациком в реабилитационном центре
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Нигерии зафиксирован первый летальный случай от оспы обезьян
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости