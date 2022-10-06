Почему появляется неприятный запах изо рта? Объяснила врач

Врач Ольга Малиновская перечислила основные причины неприятного запаха изо рта. По ее словам, это может сигнализировать о серьезных болезнях.

«Плохой запах изо рта называется галитоз. Его относят к симптомам разных патологий. Чтобы избавиться от неприятного запах, нужно выявить причину его появления», — приводит слова эксперта «Мослента».

К основным причинам этого недуга относят плохую гигиену, проблемы со здоровьем зубов и десен. Рекомендуется использовать не только зубную щетку, но и зубную нить, ирригатор и скребок для чистки языка. Важно ежегодно посещать стоматолога.

Галитоз может возникнуть из-за сухости во рту, пробок в миндалинах и проблемах с пищеварением. Например, неприятный запах изо рта часто появляется при гастрите и язве желудка. В таком случае он сопровождается еще отрыжкой и изжогой. Иногда галитоз появляется у диабетиков.