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6 октября, 08:00

Почему появляется неприятный запах изо рта? Объяснила врач

Врач назвала главные причины неприятного запаха изо рта
Читать «СЭ» в
К основным причинам неприятного запаха изо рта относят плохую гигиену, проблемы со здоровьем зубов и десен.
Фото Global Look Press

Врач Ольга Малиновская перечислила основные причины неприятного запаха изо рта. По ее словам, это может сигнализировать о серьезных болезнях.

«Плохой запах изо рта называется галитоз. Его относят к симптомам разных патологий. Чтобы избавиться от неприятного запах, нужно выявить причину его появления», — приводит слова эксперта «Мослента».

К основным причинам этого недуга относят плохую гигиену, проблемы со здоровьем зубов и десен. Рекомендуется использовать не только зубную щетку, но и зубную нить, ирригатор и скребок для чистки языка. Важно ежегодно посещать стоматолога.

Галитоз может возникнуть из-за сухости во рту, пробок в миндалинах и проблемах с пищеварением. Например, неприятный запах изо рта часто появляется при гастрите и язве желудка. В таком случае он сопровождается еще отрыжкой и изжогой. Иногда галитоз появляется у диабетиков.

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Источник: https://moslenta.ru/news/city/zapakh-izo-rta-04-10-2022
Здоровье
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