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Стоматолог назвала сладости, которые можно есть без вреда для зубов

Галина Глазко
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Мармелад можно есть без вреда для зубов.
Фото Global Look Press

Врач-стоматолог Юлиана Романова перечислила сладости, которые не нанесут вреда зубам.

«Есть сладости — это абсолютно нормально, и ничего плохого в этом нет. Что касается здоровья зубов, то тут вопрос не в количестве, а в типе сладостей, которые употребляет человек. К числу самых безобидных сладостей относят шоколад и мармелад», — приводит слова эксперта сайт aif.ru.

При этом горький шоколад считается абсолютно безвредным для зубов.

К числу наиболее вредных сладостей врач отнесла ириски, карамельки и все десерты с нугой. Также рекомендуется отказаться от сладких газированных напитков.

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