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Назван важный вид упражнений для долголетия

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Силовые тренировки крайне полезны для здоровья.
Фото Global Look Press

Основатель Ultimate Performance Ник Митчелл в интервью британскому порталу Daily Express рассказал, что важно заниматься с отягощениями для продления жизни и здоровья.

По его словам, такие упражнения влияют на воспаление, резистентность к инсулину, состояние костей и артериальное давление.

Для лиц старше 50 лет считается нормой две силовые тренировки в неделю по 45 минут.

Также он отмечает, что с годами мышечная масса ослабевает, поэтому стоит уделять им особое внимание.

«Для силовой нагрузки не обязательно ходить в тренажерный зал, достаточно взять две сумки, положить в них, например, банки или книги и поднимать их. Можно также отжиматься от стены или сидя на стуле», — отмечает Ник Митчелл.

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Здоровье
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