Врач назвала продукт, снижающий иммунитет при «омикроне»

Врач-терапевт и диетолог Елена Игнатикова заявила, что пациентам с «омикроном» необходимо следить за питанием для скорейшего выздоровления. Специалист настоятельно рекомендует отказаться от сладкого, а особенно от мороженого.

«Мороженое — сладкий и жирный десерт. Холодовой фактор не вызовет дополнительного воспалительного заболевания, но сахар угнетающе действует на иммунитет, мешает пойти на поправку. Тем более мороженое — это добавленный сахар, а не тот, который содержится в сладких фруктах», — приводит слова эксперта радио Sputnik.

Врач также отмечает, что питание во время болезни должно быть легким, но калорийным. Лучше всего есть отварные овощи или на пару. Важно употреблять и белковые продукты (яйца, творог, мясо или рыба).