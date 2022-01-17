Перечислены симптомы рака желудка

NHS назвал симптомы рака желудка, которые могут повлиять на пищеварение. К ним относятся изжога или кислотный рефлюкс, проблемы с глотанием (дисфагия), очень быстрое чувство сытости во время еды. Также есть общие признаки: потеря аппетита, похудение без усилий, шишка в верхней части живота, боль в верхней части живота и чувство усталости или отсутствие энергии.

При этом отмечается, что некоторые люди с проблемами пищеварения или гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) могут регулярно испытывать подобные симптомы. Однако если вы заметите ухудшение симптомов или что-то необычное, то стоит сразу же пройти обследование.

Особенно внимательным стоит быть мужчинам старше 75 лет, которые чаще всего находятся в зоне риска.