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Названы три главные ошибки, которые мешают похудению

Галина Глазко
Названы три главные ошибки, которые мешают похудению.
Фото ТАСС

Нутрициолог Анна Дробышева назвала ключевые ошибки, возникающие при стремлении снизить вес.

«Одна из главных ошибок — недостаточное количество питьевой воды. Чтобы похудеть, нужно выпивать не менее 8 стаканов чистой воды в день. Вода удаляет из организма вредные вещества и остатки продуктов жизнедеятельности, снижает аппетит. Не заменяйте чистую воду другими калорийными напитками. Также это недостаток жиров в рационе. Худеющие девушки очень бояться есть жиры из-за высокой калорийности, но без достаточного количества жиров не усваиваются жирорастворимые витамины», — приводит слова Дробышевой «РИА Новости».

Эксперт также отметила, что важнее сократить количество углеводов, а не жиров.

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