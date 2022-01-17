Названы три главные ошибки, которые мешают похудению

Нутрициолог Анна Дробышева назвала ключевые ошибки, возникающие при стремлении снизить вес.

«Одна из главных ошибок — недостаточное количество питьевой воды. Чтобы похудеть, нужно выпивать не менее 8 стаканов чистой воды в день. Вода удаляет из организма вредные вещества и остатки продуктов жизнедеятельности, снижает аппетит. Не заменяйте чистую воду другими калорийными напитками. Также это недостаток жиров в рационе. Худеющие девушки очень бояться есть жиры из-за высокой калорийности, но без достаточного количества жиров не усваиваются жирорастворимые витамины», — приводит слова Дробышевой «РИА Новости».

Эксперт также отметила, что важнее сократить количество углеводов, а не жиров.