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Врач рассказала о пользе витаминов для пожилых

Галина Глазко
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Витамины важно принимать пожилым людям.
Фото Global Look Press

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала в своем Telegram-канале о пользе витаминов для пожилых людей.

«Пожилые люди находятся в группе риска по дефициту витаминов и минералов. Им обязательно нужно получать поливитаминные или витаминно-минеральные комплексы. Тут есть масса нюансов. Эти комплексы очень разные. Каждый из них нуждается в определенной рекомендации», — отмечает врач.

Также Павлова сообщает, что у пожилых регулярно наблюдаются проблемы с зубами, что говорит о недостаточном поступлении питательных веществ, витаминов и минералов. При больных зубах могут наблюдаться и проблемы с кишечником, так как пища недостаточно пережевывается.

У пожилого человека также может не быть материальной возможности питаться полноценно и разнообразно. Или в силу своих привычек он избегает белков, употребляя в основном простые углеводы (хлеб и сахар).

Павлова рекомендует принимать витамины в первой половине дня, так как они дают бодрость.

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Витамины
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