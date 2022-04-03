В чем польза фолиевой кислоты? Мнение экспертов

Катарское издание Al Jazeera опубликовало статью, в которой говорится о пользе витамина В9 (фолиевая кислота). Как отмечают эксперты, прием этого витамина на протяжении двух месяцев помогает снизить артериальное давление у пациентов с гипертонией.

Также фолиевая кислота помогает улучшить память и является хорошим средством для профилактики депрессии и инсульта. Витамин В9 важен для образования здоровых клеток.

Главным симптомами дефицита витамина В9 считается постоянная усталость, воспаление десен и вздутие живота.

Отмечается, что суточная норма не должна превышать больше 1000 мкг. В противном случае переизбыток может пагубно сказаться на здоровье человека.