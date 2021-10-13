Нужно ли ходить в зал. Отвечает победитель Арнольд Классик

Чемпионка Arnold Classic Europe в категории фитнес-бикини Софья Крючкова считает, что нужно посещать тренажерный зал для набора мышечной массы и подтянутости тела.

«Конечно, можно и не ходить в зал, но результат будет разным. Если мы хотим похудеть, то это можно сделать только с помощью питания. Но в таком случае не будет тонуса кожи, подтянутости и рельефа, которые получаются только с помощью тренировок. А вот набор мышечной массы невозможен без тренировок в принципе.

Тренировки могут быть разными, не только в тренажерном зале. Есть множество вариантов поддержания себя в форме: бассейн, теннис, танцы, домашние тренировки. Стоит выбрать лишь подходящий вариант и заниматься тем, что приносит удовольствие», — отметила Крючкова в интервью «Спорт-Экспрессу».

Софья Крючкова — чемпионка Arnold Classic Europe в категории фитнес-бикини среди женщин до 166 см, абсолютная чемпионка среди юниорок, вице-чемпионка России 2021 года среди юниорок, призер чемпионата России среди женщин до 166 см и чемпионка Москвы 2021 года.